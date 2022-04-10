Ноги от ушей: Лопырева в джинсовых мини-шортах блеснула роскошными формами на яхте в Дубае

Российская телеведущая показала, как проводит время в ОАЭ. Она повеселилась с подругами.

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». Но с тех пор прошло почти 20 лет. Она успела поработать телеведущей, а также не раз появлялась на подиумах.

Примечательно, что теперь блондинка частая гостья на светских раутах. Она также организовывает разные фестивали. Уже два года светская львица живет в Дубае, где проводит большую часть времени.

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Несмотря на то, что у Лопыревой растет сын, она много времени уделяет отдыху. Она предпочитает проводить время в компании подруг. Порой модель даже видится с певицей Нюшей. А вот 9 апреля она устроила морскую прогулку.

Блондинка поделилась кадрами, на которых отметилась в джинсовых миги-шортах и топе. Струящаяся туника завершала образ. Виктория оголила свои загорелые ноги и другие прелести.

Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие отметили, что она похорошела. «Ой, какие ножки», «Вика, ты космос», «Это бесподобна», «У вас фигура ангела», «Просто чудо», «Ах, загар роскошный», «Вы выглядите изумительно», «А шортики прям ультра-мини», «Как налюбоваться этой красотой», «Взгляд падает только на вас», «Ну прям мама года! Как вы пришли в форму?» — стали писать подписчики.

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