С акцентом на загар: Лопырева в белом платье с разрезами на талии устроила фотосессию на пляже в Майами

Победительница конкурсов красоты в женственном образе покрасовалась на побережье. Она случайно оказалась в центре внимания на вечеринке.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она больше 20 лет назад стала знаменитостью. Блондинка работала телеведущей и участвовала в модных показах.

Но потом она смогла начать заниматься своим бизнесом. Светская львица организовывает разные фестивали. А живет она в Дубае, где растит сына Марка Лео. Лишь иногда звезда приезжает в Россию.

Недавно Лопырева отправилась в Майами. Она обычно носит вечерние наряды, но в жарком климате светская львица демонстрирует более практичные образы. Она носит топы и шорты.

А вот на днях блондинка приняла участие в фотосессии. Она решила покрасоваться в белом струящемся платье с принтом и разрезами не только на юбке, но и на талии. Виктория подчеркнула загар и стройные ноги. Она дополнила образ босоножками на каблуке.

Лопырева позировала на пляже, где вскоре началась необычная вечеринка. Там стали кататься на роликах. Модель хотела завершить съемку, но фотограф ее подловил и она стала позировать на шезлонге, а потом и на песке.

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