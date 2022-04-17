Покатала сына: Лопырева в мини-юбке и на шпильках отметилась за рулем спорткара в Дубае

Виктория Лопырева является известной телеведущей. Некоторое время назад она стала обладательницей титула «Мисс Россия». После этого длинноногая блондинка из Ростова-на-Дону стала знаменита.

Теперь она продолжает участвовать в фотосессиях и даже организовывает светские рауты. Уже два года светская львица живет в Дубае, где растит сына Мака Лео. А вот муж Игорь Булатов к ней приезжает не часто из-за работы.

больше по теме Восточный цветок: Лопырева устроила променад в молочном платье в пол со струящимся кейпом Победительница конкурсов красоты в Катаре щегольнула в романтическом образе.

Однако Лопыревой некогда скучать. Она часто посещает светски рауты и видится с подругами. На днях блондинка повеселилась на яхте. А вот накануне она решила показать, как проводит время с сыном.

Модель предстала в топе и мини-юбке с акцентом на талии. Лук дополнили босоножки на шпильке. Лопырева оказалась за рулем спорткара. Она покатала своего наследника на дорогостоящей машине.

Поклонники поразились тому, как выглядит светская львица в 38 лет. Многие ее осыпали комплиментами. Также они отметили, что сын растет копей отца. «Шикарные ноги у вас, красотка Виктория», «Просто безупречная фигурка», «Как вырос Марк Лео», «Ну вы просто девушка-мечта», «Какая машина, еще с такой хозяйкой», «Просто слов нет», «Загорелые ножки — идеал», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Нюша тоже катается по Дубаю на спорткаре.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!