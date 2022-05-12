«Жду садовника»: Боня в топе и лосинах блеснула своими идеальными формами на камеру

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она стала одной из тех, кто смог стать известным после проекта. Виктория теперь выпускает свой бренд одежд, много путешествует и живет в Монако.

Она не скрывает, что зарабатывает сотни миллионы рублей как бьюти-блогер. Светская львица сама растит дочку Анджелину, но папа девочки тоже участвует в воспитании наследницы.

В последнее время Виктория часто делится кадрами, на которых то гуляет в модных нарядах, то катается с дочкой на машине, то загорает на пляже. На этот раз она запечатлелась дома. Бизнеследи облачилась в тугие лосины и топ. Она накинула рубашку из денима. Боня засняла себя на камеру, демонстрируя округлые формы и рельефный пресс. Она призналась, что ждет мужчину.

«Решила сделать себе сад на веранде. Жду садовника! Люблю растения», — заявила звезда.

Поклонники посчитали ее наряд очень дерзким. Многие восхитились тем, как она выглядит. Боню осыпали комплиментами. Она не скрывает, что много работает над фигурой, чтобы в 42 года держать себя в форме.

«Нереально красиво», «Шикарная», «Это словно кадры из кино», «Просто идеальный животик», «Какая сногсшибательная», «С такой фигурой нужно носить лосины», «Ну просто прелестная», «Ох, Вика», «Сложно даже глаза отвести от этих форм», — прокомментировали кадры подписчики.

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