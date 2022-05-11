«Золотые прядки появляются»: Боня засняла подросшую дочку Смерфита с локонами ниже талии

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Примечательно, что светская львица смогла стать знаменитой. Она запустила бренд одежды и стала бьюти-блогером. Уже много лет Боня живет в Монако.

Там она строила отношения с миллионером Алексом Смерфитом. Влюбленные расстались, но продолжают дружить и растить дочку Анджелину. Не так давно девочке исполнилось 10 лет.

После отпуска на Бали Виктория вернулась домой на побережье. Она не скрывает, что любит загорать и устраивать шопинг. Чаще всего ей компанию составляет дочка. Накануне они поели гамбургеры, но наследница отказалась делится с мамой.

Светская львица призналась, что эту черту характера девочка унаследовала от папы. Но этот раз Виктория спросила у нее, почему она так поступила.

«Сейчас мы едем в Макдональдс, чтобы купить бургер. Скажи, почему не давала маме бургер вчера? Все переживают. Все думают, что ты жадная», — отметила Боня. «Ты откусила половину гамбургера», — заявила малышка. «Нет, у меня просто рот большой. Тебе показалось», — отметила звезда.

А потом она подловила, как дочка уснула в машине. При этом Виктория восхитилась ее длинными и густыми волосами.

«Цвет волос у Энджи самый офигенный, когда выгорает прям золотые пряди появляются», — заметила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Анджелина растет красавицей. «Это так мило», «Дети просто искренние», «Какая она классная», «Вика, ну она просто вся в тебя», «Не дает маме много есть, это же хорошо», «Волосы просто роскошные», — стали писать пользователи Сети.

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