«Клубничку со сливками едим»: Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в халатике и с ободком

Лера Кудрявцева является ведущей шоу «Секрет на миллион». Она уже больше 30 лет работает на телевидении. Многие знают блондинку, так как она была женой участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

Они развелись, но Лера вырастила от него сына Жана, который уже подарил ей внука Льва. Сама телеведущая обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет трехлетняя дочка Мария.

Примечательно, что майские праздники Лера решила провести в Турции. Она улетела с семьей и подругами. Каждый вечер телеведущая наряжается.

С собой много нарядов взяла и маленькая Мария. На отдыхе она даже закатила маме истерику, так как ей не понравилась прическа. Но большую часть время кроха плавает и ходит на дискотеки. На этот раз Кудрявцева с ней сходила в спа.

«Отель нам прислал! Приятно! Шампанское мы не пьем, а вот клубничку со сливками едим», — отметила она.

Лера засняла дочку в цветном халате и тканевым ободком на голове. Она не только полакомилась клубникой. Им принесли фруктовую нарезку и сладости.

«Вкуняшки! Машуля сейчас будет массаж делать», — похвасталась телеведущая.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у дочки звезды утонченные манеры. Многие отметили, что она растет копией мамы. «Какая красотка», «Ой, как классно», «Маша заслужила», «Какой у нее халатик! Модница», «Роскошный отдых», = стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!