Закатила истерику из-за прически: Кудрявцева показала, как дочка в спортивном костюме ужинает пастой

Телеведущая решила опубликовать видео с отдыха в Турции. Мария Макарова уже намерена увезти домой уличного кота. Но истерику она устроила не из-за животного, а из-за прически, которую сделала мама.

Лера Кудрявцева является ведущей шоу «Секрет на миллион». Она большую часть жизни работает на телевидении. Многие помнят, как блондинка крутила роман с Сергеем Лазаревым, но в итоге вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

Пара вместе уже девять лет. У них растет дочка Мария, которой всего три года. А от первого брака с Сергеем Ленюком у звезды есть сын Жан, который подарил ей внука Льва.

Обычно Лера много работает, но майские праздники она смогла посвятить отдыху. Телеведущая с семьей улетела в Турцию. Она делится кадрами, на которых веселится с подругами или водит наследницу в бассейн. Мария во многом похожа на маму.

Она любит наряжаться. Телеведущая 7 мая не только засняла ее в платье в горох, но и ультрамариновом костюме с лампасами. Кудрявцева показала, как она ужинает пастой.

«Нашли нового кота», — сказала Мария. «Ты молодец, его покормила», — похвалила ее мама. «Теперь осталось его забрать», — предложила девочка. «Кота? В Москву? Нам далеко его вести. Он здесь-то дома», — пояснила Лера. «А вдруг ему здесь холодно», — отметила малышка. «Нет! Здесь ему тепло. Если подует, он спрячется под дерево, в кустики», — снова ответила телеведущая. «А здесь нет кустиков», — заметила Мария. «Он же шерстяной. Он ветра ему не будет холодно», — сказала Кудрявцева. «Ну может мы его возьмем домой?» — уточнила кроха. «Ну, Маш, нас не выпустят с котом. У него гражданство турецкое у кота. Спросят документы на кота, а у нас нет», — сказала ей мама. «Мы купим документы», — заявила малышка. «Купим? Это дорого, Маш! И долго», — заверила Лера.

Видео с этим разговор она трогательно подписала: «Наши беседы». Однако вечером перед дискотекой наследница устроила ей истерику. Она пришла к маме со слезами, которые катились по щекам. Мария осталась недовольна прической, которую ей сделала родительница.

«У тебя красивый хвост, Маш!», — сказала она. «Нет! Не умеешь хвосты делать», — ответила малышка. «Мне кажется, очень красивый хвост получился. А что надо? Начесать его или что?» — спросила Кудрявцева.

Девочка потребовала, чтобы прическу ей сделала няня. Она сама к ней идти не хотела, принуждая сделать это маму. Ранее телеведущая признавалась, что ее дочка переживает кризис трех лет и порой капризничает. Но эта ситуация не испортила ей отдых. Мария вскоре уже танцевала на дискотеке.

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