Маленькая звезда: Кудрявцева засняла, как трехлетняя дочка покорила сцену в Турции

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет работает на телевидении и может похвастаться тем, что общалась с большей часть представителей отечественного шоу-бизнеса. Сама блондинка редко дает интервью.

Она предпочитает проводить время с семьей. Звезда счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой всего три года. Недавно звездная семья улетела в Турцию.

Пара решила отдохнуть на майские праздники в Белеке. Лера делится кадрами с отдыха, на которых загорает и купается. Ей также составляют компанию подругами.

А вот вечерами они смотрят концерты и порой наблюдают за шоу аниматоров. Мария любит танцевать, поэтому не пропускает дискотеки. Накануне она предстала в джинсах и зеленой футболке. Мама сделала ей много хвостиков.

Девочка зажигательно танцевала. У нее даже появился ухажер. Маленький мальчик пытался танцевать с ней, но юная модница упорно на него не обращала внимание. А потом Машу позвали на сцену. Кудрявцева засняла, как девочка отвечает на вопросы ведущего и выполняет задания. Она смогла помяукать и даже поговорить на разных языках. Малышке вручили медаль.

Поклонники восхитились наследницей звезды. Многие отметили, что она очень талантливая. «Умная, красивая очень мной любимая девочка, солнышко», «Она очень громко четко говорила! Умница», «Лер, какая же она клевая», «Такая милая», «Браво, Машунечка, супер», «Говорит лучше многих взрослых», «Девочка просто потрясающая», «Как она парня игнорила, это же сердцеедка», — прокомментировали пост подписчики.

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