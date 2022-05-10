Вот это гены: Микелла Абрамова показала редкие фото с бабушкой певицы Алсу

Алсу является популярной певицей. Она была одной из первых, кто занял высокое место на «Евровидении», поехав от России. Артистка в свои 38 лет продолжает выступать и восхищает поклонников своим моложавым видом.

Примечательно, что она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым и воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Одна из дочек пошла по ее стопам и строит карьеру певицы.

В последнее время Алсу не часто появляется на публике. Однако ее дочка решила опубликовать архивные фото 9 мая. Она почтила память своей прабабушки, которая умерла в 2016 году. На кадрах Микелла запечатлена еще маленькой со свой сестрой Сафиной и прабабушкой.

«Особенно сегодня очень скучаю по нашей бабуле Мине, моей пробабушке. Она гордость нашей семьи. Люблю очень и помню все, что она рассказывала нам о войне, про подвиги солдат, как сама ушла на фронт, как радовались Победе. Спасибо тебе, бабуля, и всем ветеранам за жизнь!» — написала Микелла.

К слову, ранее сама Алсу публиковала фото со свой мамой. Оказалось, что женщины в их семье имеют похожие черты. У нее целых 12 внуков. Поклонники восхитились кадрами. «Как вы все похожи!», «Очень молодая мама, бабушка красавица, прабабушка вообще прелесть», «Какие все хорошенькие», «Как мило, что ты сделала этот пост», «Крепкие семейные узы — это важно», — прокомментировали кадры подписчики.

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