«Цвет божественный»: Савельева вслед за Алсу предстала в шелковом костюме с брюками палаццо

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Длительное время она гастролировала с группой «Фабрика». Блондинка с кудрявыми локонами никогда не была обделена мужским вниманием. Но ее сердце завоевал Кирилл Сафонов.

Влюбленные вместе уже больше 10 лет и растят сына Леона. Лицо мальчика пара скрывает, но порой делится снимками с ним. Артистка после родов стала строить сольную карьеру, а также она регулярно участвует в фотосессиях.

В последнее время Саша не часто выходит в свет. Однако ее приглашают на премии и фестивали. Певица отличается утонченным вкусом. Она носит платья в пол и элегантные костюмы.

Недавно артистка похвасталась весенними обновками. А вот накануне она примерила новый костюм в бельевом стиле Савельева покрасовалась в шелковой рубашке и брюках палаццо салатового цвета. Наряд скрыл ее фигуру, сделав визуально еще стройнее.

«Цвет божественный», — заверила звезда.

К слову, такие костюмы любят носить Алсу и Лера Кудрявцева. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Ну что за красотка», «Вам этот цвет точно идет», «Сколько в вас утонченности», «Саша, как красиво! Вы прям дива», «Ткань приятная даже на вид», «Ох, расслабленные наряды — красота», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что шелковые луки стали трендом сезона.

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