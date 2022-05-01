Собрались друзья: Микелла Абрамова устроила вечеринку по случаю дня рождения

Алсу является одной из самых известных певиц. Еще в юности она начала свою карьеру и уже в 17 лет выступала на «Евровидении».

Теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова и мама троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Артистка славится свои чувством стиля. Примечательно, что одна из дочек пошла по ее стопам и тоже стала певицей, но она любит молодежные образы в стиле американской звезды Билли Айлиш.

29 апреля наследница Алсу отметила свой день рождения. Обычно праздник проходит дома с родными или на отдыхе. Но на этот раз именинница устроила вечеринку.

Она смогла побыть с друзьями. Микелла предстала в черном наряде с рубашкой оверсайз. она пришла в восторг от сюрприза. Друзья преподнесли ей торт со свечкой, чтобы она загадала желание. Родные наблюдали за тем, как е поздравляют.

«Хорошеешь с каждым днем!», «Микелла, у тебя такой классный возраст! Все самое интересное сейчас!», «Ну очень красивая», «Что за ангелок», «Просто слов нет, как ты выросла», «Уже взрослая», «Как мы любим твой голос», «Ну теперь почти взрослая», — стали писать подписчики.

Напомним, что Алсу отправила детей учится в престижную школу. С малых лет они в совершенстве владеют английским языком. Несколько лет назад Микелла участвовала в шоу «Голос. Дети» и даже выиграла, но потом голосование было аннулировано, а всех финалистов признали победителями.

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