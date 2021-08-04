«12 внуков тебя любят»: Алсу в «рваных» джинсах и толстовке запечатлелась с моложавой мамой

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она в свое время даже съездила на «Евровидение». Певица также устроила свою личную жизнь. Она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка родила троих детей: у нее подрастают 14-летняя Сафина, 13-летняя Микелла и четырехлетний сын Рафаэль. Этим летом звездная семья отдохнула на курорте. По всей видимости, они вернулись в Москву к важному событию.

4 августа Алсу поздравила свою маму с 67-летием. На кадрах певица позировала в рваных джинсах и толстовке с Разией Исхаковной в магазине цветов. На других фото именинница отметилась со своими внуками.

«У любимого Мамика сегодня день рождения. Давайте все вместе пожелаем ей крепкого здоровья! Мамочка, спасибо тебе за жизнь, за бессонные ночи, за терпение, мудрость и доброту! Знай, твои 4 детей и 12 внуков очень тебя любят», — написала звезда.

Поклонники были поражены тем, как молодо выглядит родительница артистки. Многие также отметили их сходство. «Какая молодая и красивая! С днем рождения Разию Исхаковну! Главное, здоровья», «Какая молодая и красивая мама, желаю ей всего наилучшего, и здоровья в том числе!», «Очень похожа на маму», «Какие гены, вы вообще не постареете», — прокомментировали пост подписчики.

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