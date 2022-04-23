На улице и без одежды: Волочкова кокетливо прикрылась вениками на лужайке

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она уже много лет выступает на сцене. Отметим, что артистка раньше была солисткой Большого театра, но теперь она создает свои постановки.

В 46 лет танцовщица старается выглядеть также женственно, как раньше. Она следит за фигурой и носит смелые наряды. Недавно Анастасия даже приняла участие в модном показе. Однако также она не раз оказывалась в суде.

Недавно соседи ополчились против Волочковой и подали заявление, чтобы запретить ей ходить без одежды на собственном участке. Однако балерину это возмутило. Она решила дать им отпор.

Недавно артистка уже делилась смелыми фото из бани. А теперь она без нижнего белья позировала в купели. Анастасия прикрыла свои прелести вениками прямо на улице. Она позировала без макияжа с порозовевшей кожей.

«Какая-то у меня получилась чистая неделя. Когда в бане и купели домашней я четвертый день подряд. Чистые среда, четверг, пятница и суббота. Такой прекрасный и Светлый сегодня день! И сезон веранды мы сегодня открыли. А Вы часто паритесь в бане? По жизни главное не париться», — похвасталась звезда.

Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил балерину. «Шикарно живешь и правильно делаешь», «Анастасия, какая у вас потрясающая атмосфера! Все красиво и вы тоже», «Шикарное фото», «Настя, придумай что-то новое», «Очень смело, но в такой день лучше бы не публиковали», «Ну осуждение тут ни к чему», «Как-то вы похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

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