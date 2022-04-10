«Я больше не имею сил. Мне 46 лет»: Анастасия Волочкова расплакалась перед заседанием суда

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ устроила скандал перед заседанием суда по делу о ее увольнении из Большого театра.

«Требования моих соседей к Тверскому суду запретить мне на моем участке ходить обнаженной. Я в свою купель голой окунаюсь. Ну а как в пальто что ли?» Анастасия Волочкова

Как отметила балерина, ей тяжело бороться с несправедливостью. «У меня больше нет сил этим заниматься. Я тяжело держусь. Понимаете. Они не исполнили решение суда. Дайте мне возможность реализовать все свои возможности и пути. Я больше не имею сил. Мне 46 лет. Вы понимаете или нет», — заявила Анастасия Волочкова.

больше по теме Волочкова в узких джинсах скинни и меховых сапогах подверглась критике фанатов Балерина появилась на публике после того, как ее увидели на лужайке без одежды.

Напомним, что несколько дней назад Анастасия Волочкова пришла в Тверской суд Москвы на заседание по делу ее увольнения из Большого театра. Балерина уже долгое время пытается доказать, что ее бывший работодатель подделывал документы и нарушал трудовое законодательство.

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