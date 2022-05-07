«Я в бассейн иду»: Кудрявцева показала, как дочка в платье в горох и с платком щеголяет в Турции

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. После съемок блондинка спешит домой к дочке Марии, которой всего три года.

Порой они вместе посещают театр с мужем Игорем Макаровым. Лера признавалась, что они домашние и редко появляются на публике. Но недавно супруги отправились в отпуск. Майские праздники они проводят в Турции.

Уже несколько дней Кудрявцева делится солнечными кадрами. Она проводит время с подругами на пляже, а также водит дочку на вечернюю дискотеку. Маленькая Маша в восторге от поездки.

На этот раз телеведущая засняла, как малышка собралась пойти в бассейн. Она покрасовалась в платье в горох цвета сочной травы. В руках у нее был платок в тон. Девочка показала прическу с двумя хвостиками.

«Куда идешь?» — спросила Лера. «Я в бассейн иду! Куда, куда..», — с деловым видом ответила девочка. «Ну все, идите», — согласилась телеведущая. «Вот сейчас. Прям сейчас. А я иду в бассейн, купаться», — стала приговаривать Мария.

Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что она растет копей мамы. «До чего милая», «Вот это платье! Вау», «Такая красотка», «Любит все яркое», «Ну что за чудесная леди», «Выглядит опупенно», «Ну прям любуюсь вашей принцессой», «Копия Леры, еще и глаза обворожительной красоты», — прокомментировали пост подписчики.

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