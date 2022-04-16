Семейный уикенд: Кудрявцева в модной куртке-дутике вышла на променад с дочкой и внуком

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Лера брала интервью и выведывала тайны у многих артистов. Однако сама она редко рассказывает о личной жизни.

Примечательно, что блондинка может похвастаться счастливым браком с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет трехлетняя дочка Мария. Примечательно, что это ее второй ребенок.

От первого брака у Леры есть внук Жан. Он состоит в отношениях с девушкой по имени Настя, которая родила сына Льва. Телеведущая редко показывает внука, который является ровесником ее дочки.

Но 16 апреля Кудрявцева устроила семейный выходной. Она отправилась на прогулку по поселку в Подмосковье, где живут. С ней была невестка. Телеведущая отметилась в удлиненной модной куртке цвета Барби с поясом и лавандовом спортивном костюме.

Маленькая Маша была в пуховике и резиновых сапожках. Она бегала наперегонки с внуком своей мамы. Мальчик не уступал ей.

«Левушка, аккуратнее», — просила его мама. «Мои», — написала звезда

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчик похож на бабушку. Получила комплименты и дочка телеведущей. «Какая дружная семья», «Это так мило», «Очень трогательно», «Какие замечательные малыши», «Безумно красивая Маша», «У вас чудесная семья», «Как им весело», «Прям настоящее просто е детство», — прокомментировали кадры подписчики.

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