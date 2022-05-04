«Какие объемы»: Боня в черном бикини оголила свои формы на камеру, получив сотни комплиментов

Светская львица решила позагорать на террасе своей квартиры в Монако.

Виктория Боня уже много лет работает бьюти-блогером. Она не скрывает, что соцсети приносят ей большой доход. Примечательно, что раньше Виктория пробовала силы в качестве телеведущей.

Но потом она уехала жить в Монако и решила зарабатывать дистанционно. Бывшая участница «Дома-2» также участвует в фотосессиях. В свои 42 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Недавно Боня вернулась домой после отпуска на Бали. Она воссоединилась с дочкой Анджелиной. Они часто вместе гуляют, а также светская львица лично отводит ее в престижную французскую школу.

Свободное время она посвящает подругам. А так как в Монако жарко, Виктория уже открыла пляжный сезон. На этот раз она покрасовалась в черном бикини. Звезда оголила свои рельефные формы.

Примечательно, что она собралась позагорать на террасе своей квартиры. Боня призналась, что многие пришли в восторг от того, как она выглядит.

«Собираюсь идти загорать. У нас сегодня вот такое солнышко классное. Мне очень приятно видеть массу комплиментов. Для меня мое тело — это мой храм, — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что она выглядит идеально в свои годы. «Ой, вы поражаете взор», «Вся настоящая?», «Какие объемы», «Фитоняшка», «Красивая до невозможности», «Ну чудо! Нимфа», «Такие бедра — мечта», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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