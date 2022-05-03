«Уже невеста»: Боня показала повзрослевшую дочку в мини-шортах и белой блузке на прогулке

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она уже давно покинула проект и успела поработать телеведущей. Виктория уже несколько лет развивается как бьюти-блогер, а также снимается для разных журналов и выпускает свой бренд одежды.

В последнее время она снова находится в поисках возлюбленного. Она провела отпуск на Бали, где демонстрировала ужины при свечах. Поклонники подозревают, что у нее появился ухажер.

А вот 3 мая Боня уже была дома в Монако. Примечательно, что она воссоединилась с дочкой Анджелиной. Девочке уже 10 лет. С отцом наследницы миллионером Алексом Смерфитом она поддерживает дружеские отношения.

На этот раз они устроили утренний променад по побережью. Виктория отметилась в рубашке оверсайз и мини-юбке. Лук дополнили кепка и неоновые кроссовки. Образ подчеркнул ее стройные ноги. Получился наряд в стиле спорт-шок.

На пляже к ней подбежала дочка, облаченная в джинсовые шорты и белую воздушную блузку. Она была без макияжа, хотя дома порой пользуется маминой косметикой и даже носит ее каблуки.

«Кто идет! Дочь уже невеста», — отметила Боня. «Сегодня мы гуляли и ходили два часика пешком. Такой кайф», — призналась она.

Потом светская львица отвезла наследницу в школу. Анджелина учится в престижном заведении и старается получать высокие баллы, но признается, что высшую отметку получить крайне сложно. Однако мама требует от нее стараний.

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