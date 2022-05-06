Беременная Бритни Спирс полностью оголилась и прикрылась собакой

Выкладывать свои полностью голые фото для Бритни Спирс уже стало чем-то вроде хобби. Но так как соцсети запрещают публиковать откровенную обнаженку, то это превращается в своеобразную игру — «найди, чем прикрыть пикантные места».
40-летнюю певицу выручают смайлики и эмодзи, которыми можно прикрыть соски и ложбинку между ягодиц. Но, выложив очередную серию фотографий в стиле ню 5 мая, Бритни воспользовалась своим псом Сойером, прижав его к себе покрепче.
В том же посте Спирс опубликовала свое новое стихотворение, которое набросала накануне ночью.
«Если любишь кого-то — дай ему свободу.
Если ненавидишь кого-то — дай ему свободу.
А вообще дай свободу всем и заведи собаку.
Ведь люди такие тупые», — сочинила Бритни.
Добавим, что в апреле певица объявила, что снова беременна. Это будет ее третий ребенок, но округлившегося живота пока не видно. Или он удачно скрыт собакой.
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