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Беременная Бритни Спирс полностью оголилась и прикрылась собакой

Освобожденная из-под опеки певица написала стихотворение о том, что четвероногий друг лучше людей.

Беременная Бритни Спирс полностью оголилась и прикрылась собакой
Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Выкладывать свои полностью голые фото для Бритни Спирс уже стало чем-то вроде хобби. Но так как соцсети запрещают публиковать откровенную обнаженку, то это превращается в своеобразную игру — «найди, чем прикрыть пикантные места».

40-летнюю певицу выручают смайлики и эмодзи, которыми можно прикрыть соски и ложбинку между ягодиц. Но, выложив очередную серию фотографий в стиле ню 5 мая, Бритни воспользовалась своим псом Сойером, прижав его к себе покрепче.

Бритни Спирс
Новое фото Бритни Спирс (публикуем только фрагмент). Фото: соцсети

В том же посте Спирс опубликовала свое новое стихотворение, которое набросала накануне ночью.

«Если любишь кого-то — дай ему свободу.

Если ненавидишь кого-то — дай ему свободу.

А вообще дай свободу всем и заведи собаку.

Ведь люди такие тупые», — сочинила Бритни.

Добавим, что в апреле певица объявила, что снова беременна. Это будет ее третий ребенок, но округлившегося живота пока не видно. Или он удачно скрыт собакой.

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