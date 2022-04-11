«Через 4 дня живот еще увеличится»: Бритни Спирс сообщила о своей третьей беременности

40-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила своим поклонникам в личном блоге о своей беременности от Сэма Асгари.

Однако сделала это столь запутанно, что никто до конца не может быть уверенным, что это серьезное заявление. В комментариях микроблога звезды недоумевают, спрашивая ее – правда это все-таки или нет.

«Итак, я сделала тест на беременность… и, что ж… У меня будет ребенок. Через 4 дня мой живот еще увеличился. Он растет!» — написала она.

Свой пост Бритни Спирс сопроводила рассуждениями про диету, про занятия йогой и мыслями о похудении.

«В смысле через 4 дня? Это рофл?», «Если есть будешь много? Юморишь, Бритни?», «Бритни, с тобой все нормально?» — пишут в комментариях люди.

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