«Сестра не ожидала подставы»: Подольская в мини-бикини из маленьких треугольников засветила фигуру на шезлонге

Наталья Подольская является известной певицей. Она много лет выступает на сцене и успела стать богатой и знаменитой. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже почти 12 лет.

Пара не только вместе выступает на сцене, но и занимается домашним бытом. У них растут сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что дети с малых лет много путешествуют с родителями.

Не так давно Подольская решила улететь из Москвы. Майские праздники она проводит в Турции с семьей. Певица проводит время не только с сыновьями, но также с мамой и сестрой-двойняшкой.

Вечерами они посещают рестораны и веселятся, а вот утром и днем загорают на пляже. Наталья после вторых родов успела постройнеть. На этот раз она решила покрасоваться на шезлонге. Артистка предстала в мини-бикини из маленьких треугольников. Она не скрыла складки на животе.

Рядом с певицей загорала ее сестра, которая нежилась на солнце и наслаждалась прохладительным напитком. Она не ожидала, что Подольская ее заснимет, и изумленно возмутилась.

«Когда сестра не ожидала подставы», — залилась смехом звезда.

Поклонники отметили, что мама двоих детей находится в хорошей форме. К слову, ее сестра тоже воспитывает двоих детей — дочек. «Ну просто роскошные», «Наталья — солнечный человек», «Ох, какие формы», «Даже складки красивые», «Как вам хорошо! Солнце и море», «Ну купальник красивый, как и формы молодой мамы», «Вы такие веселые», — стали писать подписчики.

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