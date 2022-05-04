«Эх, опять она с бокалом»: Подольская в купальнике с эффектом стройности блеснула фигурой у бассейна

Певица проводит время в Турции с семьей. Она поделилась солнечными кадрами.

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что славу ей принесло шоу «Фабрика звезд». А потом артистка стала строить карьеру и вышла замуж за Владимира Преснякова.

Она подарила избраннику сыновей: Артемию скоро исполнится семь лет, а вот малышу Ивану будет два года. Родители пользуются услугами няни, но большую часть времени сами заботятся о наследниках.

Еще недавно Подольская праздновала Пасху в Москве. А на днях она решила отправиться в отпуск. Майские праздники певица предпочитает проводить на море, поэтому приехала в Турцию. Примечательно, что ей составили компанию мама и сестра.

Артистка 4 мая утро провела у бассейна. Пока сыновья играли, она отдыхала. На новых фото Наталья позировала в двухцветном купальнике. Трусы с высокой посадкой обладают эффектом стройности, скрывая живот. На голове звезды была косынка.

Однако бикини не скрыло изъяны фигуры. После родов она быстро похудела, но пока ее бедра выглядят рыхлыми. А также поклонники заметили растяжки.

«Эх, опять она с бокалом и отдыхает», — написала Подольская.

А подписчики стали обсуждать ее формы. «Счастливая на отдыхе», «А почему бы и да! Вы работаете и отдыхаете! Прекрасная фигура», «Ну красотка, мужу повезло, конечно», «Вот и правда, бампер провис», «Целлюлит есть», «Как не стыдно, да еще и с детьми», «Стиль цыганский», «Ну фигурка неидеальная, но для мамы с детьми вполне приличная», «Спорта не хватает», — прокомментировали пост подписчики.

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