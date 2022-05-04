Гномик в панамке: Подольская подловила годовалого сына Преснякова за играми на пляже

Певица с семьей устроила отпуск в Белеке. Она призналась, что это лучший курорт для детей.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, любит проводить время на сцене. Каждый год артистка выпускает новые песни.

При этом она успевает заниматься домашним хозяйством и растить детей. Ее главной опорой является Владимир Пресняков. Они вместе порой выступают на сцене. Избранница поджарила певцу сыновей: Артемию уже шесть лет, а Ивану всего годик.

В прошлом году Подольская больше пяти раз ездила отдыхать. На этот раз она не намерена сбавлять темп. На майские праздники певица уехала в Турцию. Накануне она показала, как проводит вечер с мамой и сестрой-двойняшкой.

Примечательно, что певица назвала курорт лучшим для детей. А вот 4 мая она засняла, как сыновья отправились на пляж. Артистка заметила, что все мальчики любят машины.

А на побережье Иван спокойно сидел и играл в песке. Он был в шортах, футболке и панамке. Подольская была рады тому, что дети дают ей отдохнуть.

«А можно вот так долго и тихо?» — задала она риторический вопрос.

Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие отметили, что Наталья хорошая мама. Другие удивились тому, что Пресняков не засветился ни на одном фото. Фанаты подозревают, что он не поехал в Белек с семьей.

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