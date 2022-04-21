«Выглядят маняще»: Боня в платье макси телесного цвета выгодно подчеркнула фигуру на отдыхе

Виктория Боня уже много лет ведет свой бьюти-блог. После участия в шоу «Дом-2» к ней пришла известность. Виктория теперь живет в Монако в просторной квартире на побережье. Она часто покупает себе брендовые наряды.

В 42 года светская львица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она надеется, что встретит любовь. Хотя серьезных отношений после расставания с миллионером Алексом Смерфитом у нее не было.

больше по теме 42-летняя Боня в брюках с молнией спереди и прозрачном боди похвасталась изящными формами Бывшая звезда телестройки впечатлила поклонников женственным образом.

Недавно Боня приехала на Бали. Она устроила себе отпуск. Однако поклонники подозревают, что отдыхает бизнесвумен с таинственным мужчиной.

Она хвасталась романтическим ужином и даже каталась на лодке, где были фрукты и напитки для двоих. А вот 20 апреля Виктория встретилась на курорте с подругой. Она отметилась в силуэтном платье макси нюдового цвета. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры.

Поклонники восхитились ее женственным образом. Некоторым он показался очень пикантным. А для сайта Teleprogramma.pro лук оценил модельер Наз Маер.

«На такой фигуре даже тряпка будет смотреться красиво! Платье простое, для пляжного отдыха самое то. Особенно эффектно оно за счет цвета: телесные, бежевые оттенки, которые сливаются с кожей выглядят маняще. Как „голое платье“ Мерилин Монро. Но! Под такие платья категорически нельзя надевать нижнее белье! На Монро его не было, а платье сшивали прямо на ней. Здесь же явно просвечиваются трусики. Следует от них отказаться (хотя нужно смотреть по факту, не будет ли это „ту мач“) или отдать предпочтение более плотной ткани», — заявил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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