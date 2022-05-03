«Ох и рельеф»: Боня в бикини из маленьких треугольников сразила пляж объемными формами

Телеведущая в сразила фанатов на пляже в Монако. Она показала преобразившуюся фигуру.

Виктория Боня является известной светской львицей. Она прославилась, когда стала участницей «Дома-2». После ухода с проекта ей довелось поработать телеведущей. Она вскоре стала жить в Монако, где растит дочку Анджелину.

А вот с возлюбленным Алексом Смерфитом у нее близкие отношения завершились. Теперь они дружат и поддерживают друг друга, если это нужно. Но звезда мечтает о большой любви.

Не так давно Боня вернулась с Бали, где отдыхала в компании таинственного человека, которого показывать не стала. Но в Монако она продолжила загорать. 3 мая светская львица покрасовалась на пляже в мерцающем купальне.

Лиф из треугольников и стринги подчеркнули ее спортивные формы. Виктория не скрывает, что много работает над фигурой, но не так давно она похудела, хотя несколько лет с трудом набирала объем.

«Je t’aime», — написала звезда.

Боня решила похвастаться бедрами объемом в 92 см. Она старается выглядеть привлекательно в свои 42 года. Поклонники были сражены тем, как она выглядит. «Ну просто слов нет», «Ох и рельеф», «Ну просто Богиня! Не реальная фигура Викуся», «Какая красотка», «Как всегда горяча и великолепна», «Вот они — бедра в 92 см», «Как можно быть такой идеальной», «Фигура стала лучше, чем в 30», — прокомментировали пост подписчики.

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