Ужин на море: Подольская в велосипедках и сапогах-казаках щегольнула в Белеке с мамой и сестрой

Наталья Подольская является известной певицей. Она каждый год выпускает новые песни и снимает клипы. Артистка строит карьеру, а также хранит домашний очаг. Она уже почти 12 лет прожила в браке с Владимиром Пресняковым.

У супругов подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Звезда старается каждую свободную минуту посвящать семье. При этом она всегда наряжается и следить за собой.

3 мая Подольская улетела в Турцию. Певица решила устроить себе отпуск вслед за Ксенией Бородиной и Лерой Кудрявцевой. С утра она оказалась в Белеке. Артистка показала, как сыновья в одинаковых нарядах ждали багаж, а потом заселялись в отель.

А уже вечером она отправилась ужин в ресторан на пляже. Наталья облачилась в велосипедки и жакет-оверсайз. Лук дополнили шелковый платок и сапоги-казаки.

За столом певица покрасовалась со своей сестрой-двойняшкой Юлианой и мамой Ниной Антоновной. Они предстали за ужином вместе.

«Если есть возможность лететь, то надо лететь…. Сказала она и улетела», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что Подольская похорошела и очень похожа с мамой. «Интересный наряд», «Ножки такие стройные», «С мамой прям безумно похожа», «Интересная компания», «Не отпуск, а девичник», «Так холодно? Прям в сапогах нужно ходить?», «Не жарко у вас», — стали писать подписчики.

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