Словно две капли воды: Боня в миниатюрном бикини щегольнула на пляже с повзрослевшей дочкой

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она начинала карьеру телеведущей, а потом стала успешным бьюти-блогером. Виктория частая гостья на красных дорожках не только в России, но и Европе.

Сама она уже давно живет в Монако, где снимает квартиру на побережье. Светская львица растит дочку Анджелину, которой уже десять лет. А вот обрести счастье после расставания с Алексом Смерфитом ей не удалось.

После отпуска на Бали Виктория вернулась домой. 3 мая она воссоединилась с дочкой, которая порой гостит у папы. Утром бизнеследи устроила с ней променад, а вот после школы они оказались на пляже.

В свои 42 года светская львица может похвастаться спортивной фигурой. Однако она посетовала, что набранные килограммы за два года резко сбросила. На новом фото Боня щегольнула в черном миниатюрном бикини, показав точеный пресс и мощные бедра.

С ней была дочка, облаченная в полосатый купальник. Они вместе позировали на местной пляже. Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие также поразились тому, как Анджелина похожа с мамой.

«Вика, вы само совершенство», «Такую фигуру себе сделали, что закачаешься! Сколько часов тренировок?», «А дочка очень похожа на вас! С фигуркой повезло», «Вот они — шикарные гены», «Девочка красивая! И есть в кого», «Боня просто поражает! Такой живот, что зависть берет мгновенно», — прокомментировали кадры подписчики.

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