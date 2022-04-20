42-летняя Боня в брюках с молнией спереди и прозрачном боди похвасталась изящными формами

Виктория Боня не скрывает, что никогда не была обделена мужским вниманием. Она в юном возрасте оказалась на шоу «Дом-2», но любовь свою она встретила после проекта. Телеведущая долгое время жила с миллионером Алексом Смерфитом.

Она родила от него дочку Анджелину, но они расстались. Уже много лет светская львица живет в Монако. В свои 42 года она стала популярным бьюти-блогером.

Обычно Виктория частая гостья на светских раутах. Она может похвастаться большой гардеробной с брендовыми нарядами. Недавно свою коллекцию бизнесвумен пополнила в ЦУМе. Но вот уж несколько недель она путешествует. Боня отдохнула в Дубае, а теперь приехала на Бали.

Каждый раз она облачается в соблазнительные наряды. На этот раз звезда покрасовалась на камеру в брюках с молнией спереди и черном боди с прозрачными вставками, как у корсета. Наряд подчеркнул ее фигуру.

Ранее Виктория призналась, что ее бедра имеют объем 92 сантиметра. Она ловко подбирает себе образы, демонстрируя свои достоинства. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Викуся с каждой фотографией ты выглядишь все шикарнее и шикарнее!», «Ой, в каждой детали своя пикантность», «Какие роскошные брюки», «А я решила, что корсет», «Какая у вас талия», «Ну выглядите бесподобно», «Соблазняете?», «Просто шик», «Да, у вас все идеально», «На свидание?», «Ну до чего хороша,» — прокомментировали пост подписчики.

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