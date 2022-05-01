Под лоферы: Бородина щегольнула в белой косухе оверсайз и с зеленой сумкой Bottega Veneta

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она больше 15 лет работает на телевидении. Ксения привыкла быть в центре внимания. Она всегда тщательно готовится к появлению на публике.

Примечательно, что дома у нее целая комната отведена под гардеробную. Телеведущая хвастается обновками люксовых брендов. Но в последнее время она закупается не в ЦУМе. Звезда хвастается косухами и кардиганами отечественных дизайнеров.

Накануне майских праздников Бородина с детьми собралась в Сочи. Перед поездкой телеведущая успела похвастаться обновкой. Она покрасовалась в брюках-бананах кремового цвета и клетчатой рубашке в розовом оттенке.

Лук дополнила белая косуха. Ксения использовала свой любимый прием. Она взяла сумку-пельмень Bottega Veneta зеленого цвета, которая дополнила лоферы, которые тоже были в оттенке сочной травы.

Телеведущая поддержала тренд на косухи и яркие цвета. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Ой, как мне нравится», «Просто красотка», «Очень нравятся цвета», «Сумка прям шикарная, ко всему подходит», Обожаю такие рубашки и косухи«, «Ксюша, ты кладезь нарядов», «Очень похорошела», «Ну сумка тут главная изюминка, как ни крути», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!