«Мимо такого не пройти»: Бородина примерила кардиган оверсайз в модной расцветке

Ксения Бородина уже много лет работает телеведущей. Она не скрывает, что постоянно находится под прицелом камер. Ксения привыкла к этому, поэтому старается всегда выглядеть идеально.

Ранее она прибегала к услугам стилистов. По словам телеведущей, на которые фото из прошлого она без смеха смотреть не может. Теперь для многих поклонников звезда является иконой стиля.

После развода с Курбаном Омаровым Бородина стала чаще выходить в свет. В ее гардеробе появились платья с декольте. На этот раз она закупается не в ЦУМе.

Телеведущая призналась, что теперь не только заглядывается на отечественные бренды, но и ходит в торговые центры. На днях она похвасталась ультрамодной курткой. А теперь Ксения покрасовалась в кардигане оверсайз в модной расцветке и с принтом pied-de-poule.

«Могу вам сказать, что мимо такого кардигана не пройти или достаточно сложно, потому что он реально очень круто, яркий. Потрогала, очень приятный трикотаж, очень мягкий к коже. Реально, очень модная, прикольная расцветка. Можно носить под джинсы, под шорты сейчас на лето», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако многие заметили, что Ксения позировала в крохотных шортах. Она похвасталась стройной фигурой.

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