Уикенд с детьми: Бородина в бомбере оверсайз и укороченных джинсах предстала в Сочи

Телеведущая посетовала, что добиралась до города на самолете 5 часов. Она уехала отдыхать на майские праздники.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не раз выражала благодарность шоу «Дом-2», так как благодаря этому проекту Ксения стала знаменитой. Со временем она смогла купить дом и дорогую машину.

А когда телеведущей удалось стать блогером и заработать миллионы рублей в соцсетях, она купила по квартире и дочкам. В прошлом году звезда развелась, но теперь она наслаждается жизнью.

Бородина часто веселится с подругами. Она также устраивает себе шопинг. Накануне телеведущая предстала в кремовых брюках. Она примерила бомбер оверсайз из денима. Сначала брюнетка сомневалась, покупать его или нет, так как дома у нее целый шкаф курток. Но в итоге она ушла домой с обновкой.

А 30 апреля Ксения улетела с дочками. Она решила провести время в Сочи. Однако до курорта телеведущая добиралась больше пяти часов. Порой во время стоянки самолета ей пассажиры час сидели в салоне. Звезда телестройки поразилась тому, что лететь в Сочи оказалось дольше, чем в Дубай.

Однако вечером Бородина вышла на променад. Она отметилась в новом бомбере и укороченных джинсах. Телеведущая была без макияжа. Она прошлась с Теоной и Марусей по улочкам. При этом звезда не скрывала своей усталости. Поклонники постарались ее поддержать. К слову, в отеле для нее тоже приготовили сюрпризы. Телеведущая не показала ни капли недовольства, хоть поездка и получилась утомительной.

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