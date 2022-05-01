Все при макияже: Прилучный запечатлелся с подросшей дочкой Муцениеце за кулисами

Актер проводит время с детьми, так как экс-жена уехала на съемки.

Павел Прилучный уже давно строит карьеру. Он может похвастаться большим количеством ролей. Однако многие его полюбили за сериал «Мажор», где он сыграл главную роль. В обычной жизни артист был примерным семьянином почти 10 лет.

Однако его брак с Агатой Муцениеце распался в 2020 году. Тогда актриса призналась, что порой страдала от домашнего насилия. Спустя время они стали поддерживать дружеские отношения.

У экс-супругов подрастают дети: дочке Мие уже шесть лет, а вот сыну Тимофею девять лет. Муцениеце любит проводить с ними время. Недавно она показала, как готовит для них любимое блюдо — жареные макароны с сыром.

Но после съемок в шоу «Голос. Дети» актриса снова уехала. У нее состоялись съемки на природе. В это время за детьми приглядывал Прилучный. По всей видимости, он взял их с собой в театр.

На этот раз Павел запечатлелся в гримерке с макияжем на лице. Дочка нарисовала ему тени на веках. В кадре она красится уже сама перед зеркалом.

«Закулисье», — написал артист.

Поклонники отметили, что он чудесный папа. «Юная актриса, готовится к выходу на сцену?», «Круто», «Мия — солнышко! Папу накрасила и себя не забыла», «Русский Росомаха», «Бесценные моменты», «Идеальный папа», «Как классно, что у вас дети могут творить», — прокомментировали пост подписчики.

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