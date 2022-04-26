Прижала к столу для бильярда: Рудова в одном жакете отметилась в объятиях Нагиева

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством ролей, но большая часть зрителей ее знает по сериалу «Татьянин день». В свои 38 лет актриса может похвастаться стройной фигурой.

Она не скрывает, что ей часто предлагают роли любовниц и роковых красавиц. Однако она отмечала, что мечтает о более интересной роли. Но звезда то и дело щеголяет в мини-платьях и хвастается формами, поэтому и на экране она не боится быть раскованной.

больше по теме Блондинка на миллион: Рудова в жакете оверсайз засветила кружевное белье на камеру Актриса поделилась пикантным видео со съемок.

В последнее время Рудовой доводится работать с завидными женихами. Она уже делилась кадрами, на которых позировала в гостинице с Павлом Прилучным. А теперь актриса снова оказалась на одной площадке с Дмитрием Нагиевым.

Примечательно, что ранее они встретились на съемках фильма «Свингеры». А теперь они снимаются в картине «В Активном поиске 2» . В соцсети звезда поделилась пикантными кадрами.

Наталья предстала в жакете оверсайз, под которым было кружевное белье. Она сначала покрасовалась на камеру и призналась, что в настоящей жизни такое не носит.

А потом актриса выложила кадр со съемок, где прижимает Нагиева к столу для бильярда. Она буквально оказалась в его объятиях. Момент получился пикантный и наполненный страстью.

«Ничего не понятно, но очень интересно. „В Активном поиске 2“ Дмитрий Нагиев и Ната Рудова в кадре», — написала звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что они хорошо смотрятся вместе. «Повезло же Нагиеву», «Какие у вас страсти», «Какая пара», «В таком наряде перед вами никто не устоит», «Ну что за красотища», «Я в восторге», — прокомментировали пост подписчики.

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