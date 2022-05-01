Так еще стройнее: Нетребко в белоснежных брюках в пол и тунике с тюльпанами покрасовалась в Монако

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством поклонников по всему миру. В последние годы она живет в Вене, но часто приезжает на родину.

Оперная дива не скрывает, что ее гастроли расписаны на год вперед. Она делала перерыв лишь во время пандемии. А недавно звезда почти на три месяца ушла в отпуск, так как в некоторых театрах она не смогла выступать из-за ситуации на Украине.

Но не так давно Нетребко насладилась отдыхом в Египте и приехала в Монако. Там она дала несколько концертов с Юсифом Эйвазовым. Артистка делилась кадрами с прогулок.

Каждый раз она представала то в вечернем платье, то в модных брюках. Певица каждый раз для поездки берет собой несколько образов. А вот 30 апреля перед очередным выступлением Анна щегольнула в белых брюках в пол и тунике с тюльпанами. Наряд дополнили остроносые туфли и косынка.

Оперная дива покрасовалась в лифте. Наряд за счет горизонтальных линий сделал ее еще стройнее. Она также поддержала тренд на косынки. «Очень красиво! Красивая женщина в красивом месте!», «Как всегда, огонь», «Ой! Какая красота!», «Вы очень постройнели», «До чего яркая женщина», «Какой приятный образ», «Аннушка, как похудели», — прокомментировали пост подписчики.

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