Весенний монохром: Нетребко в небесно-голубом тренче и укороченных джинсах отметилась в Монте-Карло

Оперная дива постройнела. Вместе с мужем она поблагодарила тех, кто помог им выступить на большой сцене.

Анна Нетребко является популярной оперной певицей. Слава к ней пришла давно. Артистка привыкла к постоянном гастролям и порой даже дома бывает всего несколько раз в месяц.

Она успевает растит сына Тьяго и готовить домашнюю еду. А во время поездок звезда всегда хвастается новыми нарядами. В квартире в Нью-Йорке она хранит большую часть своих костюмов, которых около 500 штук.

больше по теме Романтика на сцене: Нетребко в пудровом платье в пол с корсетом предстала с Эйвазовым на публике Оперная дива продолжает давать концерты в Монако.

Это весной Анна сделала вынужденный перерыв в работе. Из-за ситуации на Украине она не смогла выступать в театре, где давно служила. Но после отдыха в Египте и Дубае артистка смогла вернуться на сцене. Она дала несколько концертов в Монако вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

Свободное время певица посвящала прогулкам и встречам с друзьями. А накануне Нетребко щегольнула в укороченных джинсах и небесно-голубом тренче. Звезда позировала с мужем, а также продюсером Максимом Берин и Хорхе Иглесиасом в Монте-Карло.

«Дорогие Максим и Хорхе, спасибо за вашу помощь и поддержку Анне в это не простое время, мы очень ценим вообще отношение и очень благодарны! Дальше больше! К новым проектам и с новыми силами», — написал Юсиф.

Поклонники восхитились тем, как постройнела Анна. Многие также были рады тому, что она вернулась к работе. «Такие счастливые, глаз радуется на вас смотреть», «Прекрасное получилось фото», «Сейчас поддержка нужна как никогда», «Какая стройная, красивая, очаровательная», — прокомментировали пост подписчики.

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