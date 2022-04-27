«Абсолютно счастливые»: Нетребко в черном платье и накидке с перьями отметилась за ужином с мужем

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже давно выступает на сцене и успела добиться мировой славы. Обычно артистка один раз в год устраивает отпуск, а потом неустанно гастролирует.

Живет она в Вене, от куда ей проще добраться в разные страны Европы. А вот костюмы она хранит в своей квартире в Нью-Йорке. Недавно звезда сделала вынужденную паузу в карьере. Она с радостью устроила отпуск в Египте с семьей.

А теперь Анна возобновила концерты, которых поклонники ждали больше двух месяцев. Она приехала в Монако, где дала несколько концертов. Певица выступила на большой сцене с мужем Юсифом Эйвазовым.

А свободное время она проводила с друзьями. Артистка гуляла как в платьях по фигуре, так и в тренче цвета неба. А после очередного выступления Нетребко насладилась светским ужином.

Оперная дива предстала в черном платье в пол и накидке с перьями. Она пообщалась с коллегами и отвела изысканные блюда. С ней был муж, который оделся с ней в одной гамме.

«Вечер после спектакля… очень уставшие, но абсолютно счастливые и ужин с шампанским заслужили!» — написала звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие осыпали их комплиментами. «Прекрасная Анна», «Богиня», «Просто роскошная», «Выглядит изумительно», «Ну что за пара», «Вы достойны этого», — прокомментировали пост подписчики.

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