Яркий тренч, платье, джинсы и жилетка: Подольская показала шесть модных образов на весну и лето

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Рядом с ней находится муж Владимир Пресняков. И хоть артистка младше своего избранника, она старается делать все, чтобы выглядеть привлекательной.

На сцене ее можно увидеть как в платье, так и в молодежном наряде с разрезами. В обычной жизни она носит яркие, но комфортные луки, так как проводит время с детьми: Артемием и Иваном.

В последнее время Наталья стала часто проводить время с друзьями и выходить в свет. Она предпочитает выглядеть стильно, поэтому регулярно пополняет гардероб обновками. На этот раз певица решила поделиться кадрами из примерочной. Она показала, как ей нравится выглядеть.

Для начала Подольская продефилировала в шелковых брюках с завязками и белом жакете оверсайз. Она призналась, что пришла в магазин по совету подруги Юлианны Карауловой. А вот потом певица примерила черный комбинезон и стеганую укороченную жилетку зеленого цвета. Массивные ботинки завершили лук.

«Жилетка нереального зеленого цвета! Берем?» — советовалась она.

Артистке приглянулась и белая жилетка оверсайз с пухом. Она ее сочетала с ультрамодными джинсами.

«Еще я тот человек, который вообще не носит джинсы. И вот пришла пора, когда я очень хочу их носить. Смотрите какие! Берем? Сидят, с каблуком», — сказала Наталья.

Еще одним актуальным луком стал тренч цвета фламинго. Она отметила, что тренч имеет значение. Потом ей также понравилось романтичное платье с рукавами на резинке и цветочным принтом. Разрез придавал легкой пикантности.

«А это просто любовь! Сумасшедшая ткань! Чудесное, тончайшее», — отметила она.

И напоследок Подольская примерила брюки в пол розового цвета, которые сочетала с трикотажным топом. Даже продавцы пришли в восторг от образа.

«Скоро же лето! А эти брюки просто бомба», — заверила она.

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