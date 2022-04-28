«А Иван модничает»: Подольская в стеганой куртке отметилась на прогулке с сыновьями Преснякова

Певица показала, как провела вечер на детской площадке с Иваном и Артемием.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством песен и клипов. Главной поддержкой и опорой для нее стал муж Владимир Пресняков. Влюбленные вместе уже больше 11 лет.

Примечательно, что порой они вместе выступают на сцене. Артистка подарила избраннику двоих сыновей — Артемию шесть лет, а Ивану всего один год. Звезда успевает строить карьеру и заниматься домашними делами.

На днях Подольская устроила застолье. Она отметила Пасху с родными. Также певица приняла участие в семейной фотосессии. А вот 28 апреля она отправилась на прогулку с наследниками.

Артистка облачилась в стеганую куртку ультрамаринового цвета с принтом и джинсы. А вот сыновья были в пуховиках такого же цвета. Младший сын покрасовался в монохромном наряде. Они резвились на детской площадке.

«Это что за чудо! Да что это вообще за чудо-чудесное? Человек такой идет! А Тема выше неба!» — сказала звезда. «А Иван модничает», — добавила она.

Наталья покачала младшего сына на руках. А вот Артемий катался с горок и играл в мячик. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у нее дети очень выросли. «Какая стильная семья», «Просто чудо такое», «Ох, вы счастливица», «Классно, когда наряды все одинаковые, продуманные», «А Вова где? Он точно бы всех повеселил», — прокомментировали пост подписчики.

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