Подольская в пальто цвета фуксия и модных лоферах пришла с сыном в церковь с корзинкой яиц

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она смогла построить успешную карьеру певицы. Более того, она совмещает работу и материнство. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Порой они вместе выступают на сцене. Примечательно, что у пары подрастают сыновья: шестилетний сын Артемий и малыш Иван, которому полтора года. Мальчики являются главной отрадой супругов.

Недавно Подольская показала, как с детьми гуляет по поселку, где живет. Певица также обожает готовить. На днях она покрасила яйца к Пасхе. А 23 апреля с тура артистка отправилась в храм, чтобы освятить кулич и яйца.

Ей компанию составил старший наследник. Она показала, как прошла вся церемонию. Наталья предстала в пальто цвета фуксии, модных лоферах с толстой подошвой и платке. Она запечатлелась с наследником и его другом.

«С друганами», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие похвалили ее за то, как она воспитывает детей. «Ох, какая красивая», «Сын уже большой», «Классно», «Сколько у вас яиц», «Красота такая», «А Ивана не брали с собой?», «Очень приятно видеть вас в таких местах», «Как роскошно вы выглядите», «Бесподобно», «Вот это утро, так все красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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