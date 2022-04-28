Наталья Рудова в жакете оверсайз кокетливо засветила фигуру в ажурном белье с подвязками

Актриса поделилась смелыми кадрами. Она оделась так, как обычно не одевается.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Примечательно, что ей не раз доводилось играть роковых красавиц. Блондинка сетует, что режиссеры видят в ней именно таких персонажей.

Она мечтает о более серьезных ролях. Но не так давно артистка снялась с Павлом Прилучным в картине «Рынок шкур». А теперь она делится кадрами со съемок «В активном поиске – 2».

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По словам Натальи, обычно она не носит такие наряды. Хотя в свои 38 лет актриса может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что она поделилась кадрами, на которых предстала в жакете оверсайз.

Артистка кокетливо показала ажурное белье и кожаную подвязку, обрамляющую бедра. Рудова покрасовалась на камеру в пикантном наряде. Она не скрывает, что много работает над фигурой.

А вот потом она покрасовалась в латексном платье-бюстье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Актриса прильнула к Нагиеву.

Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вах! Снова огонь Рудова будет», «Как кукла», «Нереально красивая с такой фигурой», «Красивые какие, оба», «Шикарная фигура у вас», «Как же вы здорово смотритесь друг с другом в кадре!», «Ну хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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