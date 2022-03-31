Счастье в глазах: Рудова в костюме в бельевом стиле предстала в обнимку с Прилучным

Наталья Рудова уже давно играет в кино. Она не скрывает, что славу ей принесла роль в сериале «Татьянин день». «После этого актриса снялась в десятках разных кинолент.

Примечательно, что в настоящей жизни она не обрела любовь, хотя в кино зачастую играет в романтических сценах. Блондинка следит за внешностью и регулярно занимается спортом. Ее фигуре могут позавидовать даже модели.

В последнее время Наталья часто интригует поклонников. Она не только щеголяет в платьях, но и появляется в отелях. актриса делилась кадрами, на которых был замечен Павел Прилучный.

Звезда сериала «Мажор» является завидным холостяком после развода с Агатой Муцениеце. А 31 марта Рудова запечатлелась с ним в обнимку. Она была в костюме в бельевом стиле с жакетом на запах.

«Всем спасибо, смена окончена! Сегодня у меня был крайний день в сериале „Рынок шкур“. Спасибо замечательному режиссеру Сарику Андреасяну, всегда приятно с тобой работать! И моему прекрасному партнеру Павлу Прилучному. А так же всем причастным! Я люблю свою работу», — написала звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие признались, что они гармонично смотрятся вместе. «Всегда очень красивая», «Какая пара», «А мне нравится! Давай мутите», «Какая красотка», «Это шикарно», «Я любуюсь вами», «Роскошно», — прокомментировали пост подписчики. К слову, еще на одном фото Наталья рыдала. Фанатам стало интересно, что же произошло на съемках.

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