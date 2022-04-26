Наталья Рудова в ажурном нижнем белье щедро распахнула накидку и показала себя во всей красе

Участница шоу «Звезды в Африке. Весеннее обострение» Наталья Рудова приступила к работе в новом проекте. теперь она играет обольстительную красотку в продолжении комедии «В активном поиске».

В кадре актриса появляется с Дмитрием Нагиевым, и, судя по тому, в каком виде она предстает, на площадке кипят настоящие страсти.

После съемок Рудова показала себя в одном жакете, из-под которого выглядывают соблазнительные подвязки на бедрах. Но одним видео красотка не ограничилась.

Следующий кадр уже оказался более откровенным – она щедро распахнула свою накидку и предъявила в камеру свои прелести в ажурном нижнем белье.

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