Невестка Орбакайте в тугих велосипедках цвета апельсина и на каблуках устроила «пылкие» танцы

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Несмотря на то, что он родился в звездной семьей, Никита всегда старался сам себя содержать и добиться целей без помощи родственников. Теперь он не только певец, но и актер.

Уже около пяти лет музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой. Они любят устраивать вечеринки и путешествовать. Избранница звезды является моделью и может похвастаться безупречным вкусом.

В последнее время Никита был занят, так как участвовал в шоу «Маска». Его возлюбленная тоже нашла себе занятие по душе. Алена теперь учится танцевать. Она ходит на занятия по стриппластике и решила похвастаться своими успехами.

На этот раз невестка Орбакайте в топе и тугих велосипедках цвета апельсина станцевала перед камерой. Туфли на высоком каблуке визуально удлинили ее ноги. Она изящно изгибалась, демонстрируя пластичность и точеную фигуру во всей красе.

Поклонники были восхищены ее грацией и растяжкой, как у кошки. Многие признались, что она лишила их дара речи. Краснова получила массу комплиментов.

«Как красиво», «Очень круто выглядит», «Алена, как вы роскошно выглядите, а двигаетесь просто обворожительно», «Такое чувство такта! Какая красотка», «Безумно стройная», «Сразу стала жарко», «Ну вы еще тот огонек», «Танцуете как богиня», «Пресс на зависть всем», «Ну ножки такие стройные», «Классно, что у вас уже так получается! Можно и на сцену», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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