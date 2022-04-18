«Были две проблемы»: Пресняков рассказал о неудобстве костюма Козерога в «Маске»

Никита Пресняков прятался в костюме Козерога в популярном шоу НТВ «Маска». В минувшее воскресенье жюри проекта разоблачило певца.

Нашим журналистам артист рассказал, что ему было достаточно комфортно в этой маске, однако свои минусы тоже были.

«Две проблемы только было. Первая — обувь. Ботинки были высокими и такими жесткими, что в них с трудом сгибалась нога, а если приходилось садиться, то они впивались в голеностоп. Вторая проблема — это сильно ограниченный обзор. На левом глазу маски был светящийся монокль, поэтому им я не видел практически ничего, в основном же обзор осуществлялся правым глазом. Чтобы увидеть пол, нужно было сильно наклонить голову вниз, поначалу сложно было ходить по лестнице», — отметил Пресняков Teleprogramma.pro.

Кстати, изначально Преснякову предлагали участвовать в костюмах космонавта и человека с телевизором вместо головы, на экране которого были изображены помехи. Но он выбрал Козерога.

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