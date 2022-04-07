«Ангельски хороша»: невестка Орбакайте в юбке для чулок и ботфортах покрасовалась на камеру

Алена Краснова давно стала женой Никиты Преснякова. Она счастлива в отношения с Никитой Пресняковым. Влюбленные после свадьбы стали жить в квартире, которую внуку подарила Алла Пугачева.

Молодые люди любят путешествовать, устраивать вечеринки с друзьями. Если сын Кристины Орбакайте занимается музыкой, играет в театре, то его избранница является моделью. Она часто снимается в фотосессиях.

Обычно Алена носит лаконичные и женственные наряды. Она может нарядиться для вечеринки или одеться в футболку, поддержав рокерский стиль мужа. В 25 лет невестка Орбакайте может похвастаться стройными формами.

Во время фотосессии она примерила дерзкие образы. Невестка Орбакайте примерила микротоп и белую юбку на шнуровке с подвязками для чулков. Она дополнила лук ботфортами. Жена Никиты не скрыла прелести.

Потом Краснова покрасовалась в черном мини-платьем с разрезом. Она блеснула изящными бедрами и длинными ногами. Невестка Орбакайте дополнила образ босоножками на шпильке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие были сражены ее фигурой. «Вот это ножки», «Какая вы красивая», «Ну прям идеальная», «Ай, какая», «Вся такая стильная», «Ангельски хороша», «Какая вы сногсшибательная», «Слов нет», «Ну очень красивые ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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