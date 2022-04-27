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«Светлячок на выгуле»: Клава Кока в белом белье изящно прилегла на шезлонг, показав мягкий животик

Певица устроила фотосессию в лучах солнца. Она взбудоражила фанатов.

«Светлячок на выгуле»: Клава Кока в белом белье изящно прилегла на шезлонг, показав мягкий животик
Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока является известной певицей. Уже несколько лет она строит карьеру в отечественном шоу бизнесе. Артистка дружит с Александром Реввой и знакома с Аллой Пугачевой. Она не перестает записывать новые дуэты и экспериментировать с образами.

Молодая исполнительница накануне появилась на вечеринке Люси Чеботиной в джинсах и топе. Она зажигательно выступила на сцене.

Но обычно Кока предпочитает проводить дни с друзьями или снимает новые видео. На этот раз она покрасовалась на шезлонге в лучах солнца. Певица предстала в белом белье, распахнув рубашку.

Она изящно прилегла на шезлонг. Артистка выбрала белье, скрывшее недостатки фигуры. Клава оголила лишь бедра и мягкий животик. Она покрасовалась под теплыми лучами солнца, не скрывая красоту форм.

Кока
Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Светлячок на выгуле! Лови мой вайб и улыбнись в ответ», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну ты крашиха», «Фигура пожар», «Твоя улыбка это радость», «Клава, ты как всегда прекрасна! Классно выглядишь», «Такая солнечная», «Ничего себе», «Словно мужское белье», «Ну ты богиня», «Сколько позитива и женской энергии», «Ну фигурка просто топчик», «Роскошно выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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