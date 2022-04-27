Когда джинсы сидят идеально: Клава Кока в дерзком образе засветила женственные формы на сцене

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. С каждым годом ее все чаще приглашают на премии и фестивали. Примечательно, что певица любит эпатировать публику.

Она снималась для журнала Playboy и даже щегольнула в голом платье на одной из музыкальных премий. В свои 25 лет артистка не перестает экспериментировать с имиджем.

Накануне Люся Чеботина устроила вечеринку в честь дня рождения. Ее приехали поздравить многие звезды: Любовь Успенская, Ольга Серябкина, Анита Цой. Не пропустила такой вечер и Клава.

Она появилась на празднике в джинсах с высокой посадкой и топе с разрезом. Наряд позволил ей подчеркнуть талию и показать свои прелести. Кока произнесла речь для именинницы и зажигательно выступила на сцене, демонстрируя красоту фигуру.

Примечательно, что поклонники пришли в восторг от образа звезды. Многие решили, что она даже затмила Люсю. Яркий лук позволил ей выделиться.

«До чего красивая», «Ну просто прелесть», «Клава сама, как солнце», «Хорошенькая», «Фигурка шикарная», «Люся даже померкла», «Столько энергии в тебе», «Любуемся вашими формами», «Джинсы сидят идеально», «Ну что за прелесть тут танцует», — стали писать пользователи Сети.

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