«Принцесса Монако»: Люся Чеботина в мини-платье с глубоким повеселилась со звездами

Люся Чеботина с юных лет занимается музыкой. Она является педагогом по вокалу. В 2015 году артистка приняла участие в украинском шоу «Голос». Потом ей удалось записать несколько дуэтов.

Однако настоящая слава пришла к ней благодаря хиту «Солнце Монако». А вот 26 апреля она отметила свой день рождения. Артистка вернулась из-за границы и закатила вечеринку для друзей.

В отличие от многих коллег, в этом году Люся решила полноценно отметить юбилей. Она закатила настоящий бал, а сама предстала в образе выпускницы. Певица щегольнула в белом мини-платье с глубоким декольте и перчатках.

На ее голове красовалась корона. Чеботина завершила лук остромодными босоножками Versace. Наряд подчеркнул ее длинные и стройные ноги.

Именинница пела с гостями. Выступила на ее празднике Клава Кока, которая выбрала молодежный лук с джинсами. Также повеселилась Любовь Успенская. Она пришла со своей дочкой Татьяной Плаксиной.

Появились на празднике Ольга Серябкина и Анита Цой. Они зажигали на сцене. Чеботина получила большое количество поздравлений и комплиментов. Она сразила публику своим образом. «Принцесса Монако», «Добрая и красивая», «Просто фея», «Какая хорошенькая», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!