Цой щегольнула в костюме с эффектом стройности, а Успенская — зажгла в мини-платье на вечеринке Чеботиной

Исполнительница хита «Солнце Монако» устроила праздник в честь 25-летия. На вечеринке оторвалась не только она, но и ее гости.

В последнее время многие мероприятия были отменены. Певцы отказываются от концертов из-за ситуации в мире, а кто-то даже семейные праздники не отмечает.

Однако Люся Чеботина, которая полюбилась многим благодаря хиту «Солнце Монако», не стала лишать себя радости. Накануне она закатила большой бал в Москве в честь своего 25-летия. Сама она щегольнула в наряде выпускницы с диадемой и перчатками.

Одной из первых ее поздравила Клава Кока. Она пришла в джинсах и топе. Артистка исполнила свои хиты и произнесла теплые слова в честь именинницы. Они в обнимку стояли на сцене. Также гостей развлекали танцовщицы и люди в красочных нарядах. Именинница устроила целое шоу.

Появилась на празднике Ольга Серябкина, но еще больше внимания привлекла к себе Любовь Успенская. Она облачилась в мини-платье с цветочным принтом и бахромой. Высоки ботфорты дополнили ее образ. Также она надела чепчик в тон наряда. Она не только спела свои хиты, но и спела вместе Чеботиной.

Также отожгла с именинницей и даже с диджеями Анита Цой. Она была в костюме в пижамном стиле с широкими брюками. Наряд скрыл ее изъяны фигуры. Также певица взяла с собой серебристую сумочку, которая всегда была при ней. Образ артистки оценил для сайта Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.

«Анита — дама не самых легких объемов, но в этом комплекте она смогла скрыть изюминки фигуры и показать достоинства. Монохром вытянул силуэт, платформа добавила роста, немножко оверсайза спрятали складочки и добавили женственности. А какие локоны! Сумочка в тему и на своем месте. Аплодирую стоя!» — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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