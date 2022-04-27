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Есть что показать: Клава Кока в ультрамодной косухе и мини-шортах подразнила парней своими прелестями

Певица позволила себе блеснуть фигурой на кастинге для танцоров.

Есть что показать: Клава Кока в ультрамодной косухе и мини-шортах подразнила парней своими прелестями
Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене и удивлять публику. В свои 25 лет артистка может похвастаться большой армией поклонников.

Многие ее даже называют соперницей Ольги Бузовой. Она тоже любит яркие образы и не стесняется подчеркивать достоинства фигуры. Недавно звезда на вертолете прилетала на концерт в Шерегеше.

Примечательно, что на днях Кока устроила кастинг для танцоров. Она отсмотрела сотни парней, которые танцевали для нее. Певица для такого случая нарядилась в смелый наряд.

Она предстала в водолазке с цветами и черный мини-шортах. Лук дополнила ультрамодная салатовая косуху, как у Ксении Бородиной. Она тоже решила станцевать, засветив прелести своей фигуры. Звезда активно виляла бедрами на глазах парней.

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты надеются, что скоро она встретит свою любовь, так как артистка мечтает о семье.

«Ну просто дива», «Что за прелесть», «Обожаю такие наряды», «Клава там всех сразила», «Парни и сказать ничего не смогли», «Просто бесподобная», «Ох эти ножки», «А наряд прям изюминка этого дня», «Как весенний цветочек хороша», «Ну любуемся все», — прокомментировали пост подписчики.

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