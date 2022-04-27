Есть что показать: Клава Кока в ультрамодной косухе и мини-шортах подразнила парней своими прелестями

Певица позволила себе блеснуть фигурой на кастинге для танцоров.

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене и удивлять публику. В свои 25 лет артистка может похвастаться большой армией поклонников.

Многие ее даже называют соперницей Ольги Бузовой. Она тоже любит яркие образы и не стесняется подчеркивать достоинства фигуры. Недавно звезда на вертолете прилетала на концерт в Шерегеше.

Примечательно, что на днях Кока устроила кастинг для танцоров. Она отсмотрела сотни парней, которые танцевали для нее. Певица для такого случая нарядилась в смелый наряд.

Она предстала в водолазке с цветами и черный мини-шортах. Лук дополнила ультрамодная салатовая косуху, как у Ксении Бородиной. Она тоже решила станцевать, засветив прелести своей фигуры. Звезда активно виляла бедрами на глазах парней.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты надеются, что скоро она встретит свою любовь, так как артистка мечтает о семье.

«Ну просто дива», «Что за прелесть», «Обожаю такие наряды», «Клава там всех сразила», «Парни и сказать ничего не смогли», «Просто бесподобная», «Ох эти ножки», «А наряд прям изюминка этого дня», «Как весенний цветочек хороша», «Ну любуемся все», — прокомментировали пост подписчики.

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